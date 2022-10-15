Гуренко - о «Локомотиве»: «Команды нет, одно название»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о провальном выступлении «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам 12 туром столичный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Команда не готова! Ни физически, ни тактически. Впрочем, и нет ее, команды-то. Одно название. Разрозненная группа футболистов. Как же быстро удалось все развалить», - приводит слова Гуренко «Спорт-экспресс».

Напомним, что из-за неудачных результатов были уволены главный тренер команды Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

В ближайшем поединке «железнодорожники» на выезде встретятся с московским «Торпедо».