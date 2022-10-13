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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Брат бывшего тренера «Торпедо» Савичева: «Про возможную отставку он мне ничего не говорил»

13 Октября 2022 • 15:50 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Юрий Савичев, брат экс-наставника «Торпедо» Николая Савичева, прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера москвичей.

Напомним, сегодня, 13 октября, «Торпедо» официально объявило о назначении Талалаева, который ранее был уволен из «Ахмата».

Юрий Савичев признался, что отставка брата стала для него неожиданностью.

«Последний раз мы разговаривали с братом в понедельник. Про возможную отставку он мне ничего не говорил», — приводит слова Юрия Савичева «РБ Спорт».

Также экс-футболист выразил мнение, что тренерские перестановки в «Торпедо» не имеют никакого смысла, так как, по его мнению, в команде всё равно ничего не поменяется.

«Вышли в Премьер-лигу, обещали усиление команды и ничего не сделали, а теперь ищут крайних. Если «Торпедо» хочет остаться в РПЛ, надо совершать какие-то движения», — заявил Савичев.

Напомним, после 12 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу текущего розыгрыша чемпионата России с шестью набранными очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Талалаева проведут 15 октября против «Локомотива». Начало — в 14:00 по московскому времени.     

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Николай Савичев Андрей Талалаев Юрий Савичев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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