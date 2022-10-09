Булыкин: «Сёмин может вытянуть «Локомотив» из этого болота»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о экс-главном тренере «железнодорожников» Юрие Сёмине, который является одним из кандидатов на пост наставника команды после ухода Йозефа Циннбауэра.

Напомним, после матча 12-го тура РПЛ против «Сочи» (0:4) немецкий специалист был уволен из клуба. Также «Локомотив» покинул спортивный директор Томас Цорн.

«Я бы сделал ставку на кого-то из российских специалистов. Юрий Павлович Сёмин является одним из кандидатов, он может вытянуть «Локомотив» из этого болота. Но в списке есть претенденты, которые тоже могут поработать с командой», — цитирует Булыкина ТАСС.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.