​Назван ещё один претендент на пост тренера в «Локомотиве»

В ближайшие дни, а может даже часы, «Локомотив» объявит имя нового главного тренера. Эта должность стала вакантной после отставки Йозефа Циннбауэра по причине неудовлетворительных результатов команды. В числе претендентов на тренерское кресло в «Локомотиве» находится Игорь Осинькин, работающий с «Крыльями Советов». Как сообщает «Матч ТВ», в приглашении этого специалиста заинтересован Владимир Леонченко, занимающий должность генерального директора «Локомотива».

«Локомотив» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 15 октября – против «Торпедо».