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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назван ещё один претендент на пост тренера в «Локомотиве»

11 Октября 2022 • 15:20 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

В ближайшие дни, а может даже часы, «Локомотив» объявит имя нового главного тренера. Эта должность стала вакантной после отставки Йозефа Циннбауэра по причине неудовлетворительных результатов команды. В числе претендентов на тренерское кресло в «Локомотиве» находится Игорь Осинькин, работающий с «Крыльями Советов». Как сообщает «Матч ТВ», в приглашении этого специалиста заинтересован Владимир Леонченко, занимающий должность генерального директора «Локомотива».

«Локомотив» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 15 октября – против «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Владимир Леонченко
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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