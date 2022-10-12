Сенников: Сёмин не может быть президентом, он только тренер

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном назначении Юрия Сёмина на пост президента «железнодорожников».

«Ну, как-то не очень. Был Сёмин президентом и он все-таки тренер больше, а не президент. Был же уже момент, когда Бышовец был тренером, а Юрий Павлович президентом», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, Сёмин не может быть президентом, он только тренер. Экс-игрок заявил, что также готов помочь клубу в роли функционера.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков за 12 матчей.