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Сенников: Сёмин не может быть президентом, он только тренер

12 Октября 2022 • 20:11 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном назначении Юрия Сёмина на пост президента «железнодорожников».

«Ну, как-то не очень. Был Сёмин президентом и он все-таки тренер больше, а не президент. Был же уже момент, когда Бышовец был тренером, а Юрий Павлович президентом», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, Сёмин не может быть президентом, он только тренер. Экс-игрок заявил, что также готов помочь клубу в роли функционера.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков за 12 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Анатолий Бышовец Дмитрий Сенников
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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