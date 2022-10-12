Гаджиев: Я не знаю, пойдёт ли Сёмин в «Локомотив»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, готов ли Юрий Сёмин возглавить «Локомотив».

«Его готовность будет определяться уровнем здоровья. Есть у него здоровье, сохранил ли он энергию, потому что без энергии, конечно, тренером тяжело работать, должна быть энергетика», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

При этом эксперт считает, что дело может быть в другом, ведь Сёмина некрасиво убрали из «Локомотива». Тренер выиграл много трофеев, а ему даже не дали доработать до конца сезона, когда он занимал с командой второе место в чемпионате, добавил функционер.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе девять набранных очков после 12-ти туров.