Билялетдинов: «В обороне «Локомотив» действует неубедительно, но в атаке есть что показать»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Торпедо».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

Эксперт отметил принципиальность московского дерби, в котором никто не захочет уступать. Кроме того, Билялетдинову интересно посмотреть на то, как «Локомотив» отреагирует на смену руководства и главного тренера.

«Всем нужна победа: вопрос лишь в том, в каком состоянии подойдёт каждая из команд. К сожалению, «Локомотив» в обороне выглядит не очень убедительно. В атаке есть что показать, а в обороне всё пока неудачно складывается», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, после 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая «автозаводцев» на три очка.