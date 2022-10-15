Гилерме: «Радоваться некогда»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне. Голкипер московского клуба Маринато Гилерме не видит в этом успехе повода для радости после всех неудач первой части сезона. Он считает, что команде надо продолжать работу.

- Все прекрасно понимают, что мы находимся в непростой ситуации. Перед игрой говорили, что такое тяжело забыть, но надо выходить с чистой головой и побеждать. Мы находимся не там, где должны. После победы настроение улучшилось, но у нас нет времени на радость, - заявил Гилерме в эфире телеканала «Матч ТВ».