Талалаев: «Если бы не верил в успех, не был бы тут»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне. Новый наставник московского клуба Андрей Талалаев прокомментировал поединок, а также выразил уверенность в том, что ему удастся спасти команду от вылета в низшую лигу.

- Если бы я не верил в успех, я бы не был тут, - заявил Талалаев, которого цитирует «Sport24».

Сейчас «Торпедо» опустилось на последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице, команда уступает уже пять очков «Факелу», идущему на последнем спасительном месте - 14-м.