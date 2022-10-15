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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Если бы не верил в успех, не был бы тут»

15 Октября 2022 • 17:49 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
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В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне. Новый наставник московского клуба Андрей Талалаев прокомментировал поединок, а также выразил уверенность в том, что ему удастся спасти команду от вылета в низшую лигу.

- Если бы я не верил в успех, я бы не был тут, - заявил Талалаев, которого цитирует «Sport24».

Сейчас «Торпедо» опустилось на последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице, команда уступает уже пять очков «Факелу», идущему на последнем спасительном месте - 14-м.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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