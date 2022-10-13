Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: «Талалаев – хороший выбор»

13 Октября 2022 • 13:38 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался на тему назначения на пост наставника «автозаводцев» Андрея Талалаева.

«Талалаев — удачный выбор для «Торпедо». Для него это возможность проявить себя высококлассным специалистом. Андрей Викторович — торпедовец, который знает традиции клуба. У него должно все получиться, если будет поддержка руководств», — заявил бывший руководитель московского клуба в интервью «РБ Спорт». По его мнению, вероятность сохранения прописки в Российской премьер-лиге зависит от полномочий Талалаева, однако Тукманов уверен, что новый тренер изменит стиль команды.

Бывший наставник «Ахмата» Талалаев подхватил «Торпедо» в трудный момент. Клуб находится на последней строчке в таблице РПЛ с одной победой после 12 туров.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Александр Тукманов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
14:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде заявил, что игрок до сих пор не получил документы об отстранении
14:44 · Россия. Первая лига
​Тренера «Уфа» дисквалифицировали на два матча
14:37 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: Талалаев оживит игру «Торпедо» в атаке
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» раздумывают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев пошутил после назначения Талалаева в «Торпедо»
14:26 · Россия. Первая лига
Газизов рассказал, когда «Уфа» приступит к сборам после отпуска
14:26 · Россия. Первая лига
​В ФНЛ футболистам приходят повестки из военкомата
14:15 · Россия. Премьер-лига
Никонов — о назначении Талалаева в «Торпедо»: «Он не сможет сделать много, надо больше»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Рианчо верит, что Карпин возглавит клуб Серии А или Ла Лиги
13:55 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о матче с ЦСКА: «Спартаковцы докажут, что Москва «красно-белая»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Торпедо» Тукманов: «Талалаев – хороший выбор»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Где бы Талалаев ни работал, его клубы всегда играли в современный футбол»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Талалаеву предстоит сделать результат в «Торпедо»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Газзаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, как будет играть «Пари НН» против «Зенита»
Все новости
Рекомендуем