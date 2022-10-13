Экс-президент «Торпедо» Тукманов: «Талалаев – хороший выбор»

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался на тему назначения на пост наставника «автозаводцев» Андрея Талалаева.

«Талалаев — удачный выбор для «Торпедо». Для него это возможность проявить себя высококлассным специалистом. Андрей Викторович — торпедовец, который знает традиции клуба. У него должно все получиться, если будет поддержка руководств», — заявил бывший руководитель московского клуба в интервью «РБ Спорт». По его мнению, вероятность сохранения прописки в Российской премьер-лиге зависит от полномочий Талалаева, однако Тукманов уверен, что новый тренер изменит стиль команды.

Бывший наставник «Ахмата» Талалаев подхватил «Торпедо» в трудный момент. Клуб находится на последней строчке в таблице РПЛ с одной победой после 12 туров.

