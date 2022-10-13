«Торпедо» выбрало нового главного тренера

В московском «Торпедо» определились с кандидатурой нового главного тренера. Согласно сведениям журналистов издания «Чемпионат», этот пост займет бывший наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев.

Источник отмечает, что стороны ведут переговоры и в ближайшее время объявят о сделке официально.

После 12 туров «автозаводцы» набрали шесть баллов и занимают последнее место в турнирной таблице. В ближайшем поединке московский клуб на своем поле примет другой столичный коллектив – «Локомотив». Встреча состоится в субботу, 15 октября, начало запланировано в 14:00 по московскому времени.