Уткин — о назначении Талалаева: Теперь «Торпедо» не вылетит в Первую лигу

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате, это стоит уважать. Дальше посмотрим на результаты, и риторику тоже», — написал Уткин в телеграм-канале.

Комментатор считает, что Талалаев сохранит «Торпедо» в РПЛ, если в клубе все в порядке будет с финансированием.

«Автозаводцы» занимают последнее (16) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе всего шесть набранных очков после 12-ти туров.