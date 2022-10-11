​«Чтобы убить команду»: Канчельскис предлагает «Локомотиву» пригласить ещё парочку немцев

«Локомотив» находится в поиске нового главного тренера после отставки Йозефа Циннбауэра по причине неудовлетворительных результатов. Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис не понимает руководителей «Локомотива».

«Пусть «Локомотив» пригласит ещё парочку немцев, чтобы убить команду. И всё у них будет нормально», - сказал с иронией Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Канчельскис также сказал, что не понимает, почему «Локомотив» не назначит Дмитрий Лоськова или Олега Пашинина.

На текущий момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.