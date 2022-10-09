«Локомотив» хотел отдать Раконьяца в «Оренбург»

Минувшим летом «Локомотив» хотел отдать черногорского нападающего Марко Раконьяца в «Оренбург», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство оренбургского клуба рассматривало вариант с арендой 22-летнего игрока, но затем отказалось от этого варианта.

Напомним, Раконьяц перешёл в «Локомотив» минувшим летом из клуба «Чукарички» за 2,5 миллиона евро. Действующий контракт форварда с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает черногорца в 1,5 миллиона евро.

После 12 проведённых матчей «красно-зелёные» расположились на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с девятью набранными очками в своём активе. Вчера, 8 октября, стало известно об отставке главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.