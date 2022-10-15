Талалаев: «Первый тайм был за нами, второй не понравился»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне. Новый наставник московского клуба Андрей Талалаев прокомментировал поединок, он считает, что его команда сильно сдала во втором тайме.

- Первый тайм был за нами, три момента не реализовали. По самоотдаче вопросов не возникало. Второй тайм, особенно его начало, не удовлетворил. Главный вопрос в психологии, уверенности. Это самые простые вещи, - заявил Талалаев, которого цитирует «Sport24».