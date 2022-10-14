Талалаев рассказал о знакомстве с «Торпедо»

Новый наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о знакомстве с коллективом.

«Многих я хорошо знаю как футболистов и как тренеров. Мы постарались надавить на нужные триггеры. Посмотрим, что у нас получится в субботу с «Локомотивом», — цитирует нового тренера «автозаводцев» официальный сайт клуба.

Напомним, что первой игрой для Талалаева во главе «Торпедо» станет столичное дерби против «Локомотива» уже завтра, 15 октября. Начало матча – в 14:00 по московскому времени. «Автозаводцы» замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги с шестью баллами.

