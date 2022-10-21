Талалаев: «Самое страшное - не пропущенный гол, а реакция на него»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о психологическом состоянии своей команды.

Специалист отметил, что в пяти последних встречах у «чёрно-белых» оборонительные линии были разными. Плюс ко всему выбыли из строя опытные футболисты. Возможно, поражение от «Локомотива» стало возможным из-за принципа, гласящего, что невозможно грамотно защищаться без забитых голов. В первой половине встречи с «железнодорожниками» перевес по опасным моментам был на стороне команды Талалаева - 3:1. И если бы «автозаводцы» забили, матч пошёл бы совершенно по другому сценарию.

«Есть проблема с психологической уверенностью. Её просто нет у игроков. Самое страшное - не пропущенный гол, а реакция на него: мы не могли 12 с половиной минут подойти к чужой штрафной. Взрослые футболисты не должны так реагировать», - приводит слова Талалаева Sport24.