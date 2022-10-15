Булыкин: «Игра была равной, но «Локомотив» взял три очка»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз. Итоги матча прокомментировал Дмитрий Булыкин, который поздравил свой бывший клуб с успехом.

- Игра была равная. И у «Торпедо» были моменты, и у «Локомотива». Просто железнодорожники забили свой полумомент и благодаря этому выиграли. Наконец «Локомотив» добывает три очка, которые очень важны для команды и ее психологического состояния, - цитирует Булыкина Rusfootball.info.