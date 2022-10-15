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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Худяков похвалил Гилерме

15 Октября 2022 • 20:50 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз.

Успех «Локомотива» во многом был обеспечен прекрасной игрой вратаря Маринато Гилерме, которого после матча похвалил его заместитель - Даниил Худяков.

- Он красавчик, я рад за него! Он долго не играл, но сегодня отлично выступил — уверенно, на ноль. Во всей нашей команде чувствуется уверенность. Кого-то одного отмечать не хочу, вся команды молодцы сегодня, - цитирует слова Худякова «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Даниил Худяков
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