Худяков похвалил Гилерме

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз.

Успех «Локомотива» во многом был обеспечен прекрасной игрой вратаря Маринато Гилерме, которого после матча похвалил его заместитель - Даниил Худяков.

- Он красавчик, я рад за него! Он долго не играл, но сегодня отлично выступил — уверенно, на ноль. Во всей нашей команде чувствуется уверенность. Кого-то одного отмечать не хочу, вся команды молодцы сегодня, - цитирует слова Худякова «Спорт-экспресс».