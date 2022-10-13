Колосков: «Где бы Талалаев ни работал, его клубы всегда играли в современный футбол»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

Колосков поддержал решение руководства московского клуба назначить 50-летнего специалиста, так как считает, что все команды Талалаева всегда при нём играли в современный футбол.

«Талалаев действительно набрался опыта в РПЛ, ему есть что предложить команде. Единственное, мне не нравится, что он много отвлекается на другие вещи — эксперт на ТВ, комментатор и так далее. Тренер должен работать 24 часа с командой», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Талалаев возглавлял грозненский «Ахмат», из которого был уволен по ходу матча 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:3). Ранее специалист также работал в «Крыльях Советов» и «Химках».