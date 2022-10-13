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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Губерниев пошутил после назначения Талалаева в «Торпедо»

13 Октября 2022 • 14:32 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Андрей Талалаев недолго находился без работы. Спустя месяц после увольнения из «Ахмата» 50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо».

На назначение Талалаева в московском клубе отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он пошутил, будто оказал влияние на будущее Талалаева.

«Очень часто после эфиров со мной эксперты вновь становятся действующими тренерами! Талалаев в порядке!» - написал Губерниев в телеграм-канале.

«Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Андрея Талалаева проведёт в субботу, 15 октября, - против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Дмитрий Губерниев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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