​Губерниев пошутил после назначения Талалаева в «Торпедо»

Андрей Талалаев недолго находился без работы. Спустя месяц после увольнения из «Ахмата» 50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо».

На назначение Талалаева в московском клубе отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он пошутил, будто оказал влияние на будущее Талалаева.

«Очень часто после эфиров со мной эксперты вновь становятся действующими тренерами! Талалаев в порядке!» - написал Губерниев в телеграм-канале.

«Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Андрея Талалаева проведёт в субботу, 15 октября, - против «Локомотива».