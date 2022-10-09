Сенников: Я не вижу Юрана в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном назначении Сергея Юрана на пост наставника «железнодорожников».

«Юран — хороший тренер по спасению, но я не вижу его в «Локомотиве». Думаю, будет кто-то другой», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что хочет видеть в клубе российского тренера, но пока сложно представить, кто это может быть.

Сенников отметил, что сейчас команде не нужен тренер на перспективу, нужен тот, кто вытащит «Локомотив», чтобы клуб не вылетел в Первую лигу.

Напомним, 8 октября «железнодорожники» объявили об отставке Йозефа Циннбауэра с поста наставника.