​«Локомотив» должен был назначить Галактионова в понедельник

Михаил Галактионов считается фаворитом на должность главного тренера в «Локомотиве». Как стало известно «Чемпионату», московский клуб должен был объявить о назначении Галактионова ещё в понедельник. Впрочем, произошла заминка, и стороны продолжают переговоры.

В настоящий момент Михаил Галактионов совмещает две тренерские должности, работая с «Пари НН» и с молодёжной сборной России.

«Локомотив», напомним, располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайшую игру команда проведёт в субботу, 15 октября, - против «Торпедо». Если «железнодорожники» проиграют, то опустятся в зону прямого вылета.