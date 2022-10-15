Самсонов прокомментировал эпизод, в котором он «наехал» на Изидора

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов по ходу московского дерби против «Локомотива» в одном из эпизодов «наехал» на Вильсона Изидора, призывая его подниматься с газона. Игрок «автозаводцев» после игры дал комментарий на этот счёт.

«Конечно, он симулировал, я сыграл в мяч. Я на него не накидывался. Я же не знаю его языка. Я сказал: «No foul, вставай, no contact».

Я на него налетел? Да нет, я просто сказал: «Вставай!» - рассказал Самсонов журналистам.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Торпедо» в «Лужниках» со счётом 1:0.

«Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.