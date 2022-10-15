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​Фанаты «Торпедо» предъявили претензии Геркусу

15 Октября 2022 • 17:19 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
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Илья Геркус, который сейчас занимает должность президента «Торпедо», перед дерби с «Локомотивом» около футбольного поля здоровался и обнимался с некоторыми игроками «железнодорожников». Это не понравилось фанатам «автозаводцев».

На страничке фанатской группировки «Торпедо» Запад-5 Ultras было опубликовано видео с Геркусом и игроками «Локомотива».

«Когда президент и команда вместе», - написано на видео.

Стоит сказать, что в своё время Илья Геркус занимает должность президента «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Торпедо» в «Лужниках» со счётом 1:0. За счёт набора трёх очков команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Илья Геркус
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