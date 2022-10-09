Ринат Билялетдинов: Сёмин сможет вернуть игрокам «Локомотива» уверенность в себе

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост наставника «Локомотива».

«Возраст Сёмина меня точно не смущает. Важно ведь не казаться, а быть. Сёмин «Локомотиву», безусловно, подходит», — цитирует слова Билялетдинова «Плеймейкер».

По мнению специалиста, Сёмин сможет объединить игроков, вернуть им уверенность в своих силах, ведь состав «железнодорожников» позволяет вести борьбу за более высокие позиции в РПЛ.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил об отставке Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера клуба. По информации различных СМИ, Сёмин может снова возглавить столичный клуб.