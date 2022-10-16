Игнатьев рассказал об атмосфере, царившей в «Локомотиве» в период неудачной серии

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о атмосфере в московском клубе в то время, когда «железнодорожники» не могли одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд.

Напомним, что в 13-м туре «Локомотив» обыграл «Торпедо» (1:0), прервав неудачную для себя серию.

«Пять игр без побед — очень тяжело. Все ребята пытались подавить негативное настроение положительными эмоциями, но внутри всё равно все всё понимали. Победа над «Торпедо» — очень важная прежде всего в психологическом плане», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

После 13 сыгранных матчей «Локомотив» набрал 12 очков и сейчас занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч в рамках РПЛ «железнодорожники» проведут 22 октября против «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.