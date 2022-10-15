Семшов - о дерби «Торпедо» - «Локомотив»: «Игра будет огненной»

Экс-футболист московского «Торпедо» и сборной России Игорь Семшов рассказало своих ожиданиях от поединка против «Локомотива» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Шансы у команд одинаковые, они не в очень хорошем состоянии. Но игра будет огненной, будет много борьбы на любом участке поля», - цитирует Семшова «Спорт-экспресс».

«Торпедо» примет «Локомотив» на «Лужниках» сегодня, 15 октября. Начало столичного дерби запланировано в 14:00 по местному времени.

Перед этой встречей «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, а «железнодорожники» занимают 14-е место.