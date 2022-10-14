Миранчук пропустит игру с «Торпедо»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустит матч 13-го тура РПЛ с «Торпедо», сообщает Metaratings.

Напомним, 26-летний футболист получил повреждение в игре 11-го тура против «Урала» (2:4), из-за чего он пропустил последующую встречу с «Сочи» (0:4). Ранее агент игрока Вадим Шпинёв сообщил, что травма Миранчука оказалась несерьёзной.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей, забив в них четыре гола и отдав шесть результативных передач.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится завтра, 15 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-зелёные» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая последнюю команду лиги «Торпедо» на три очка.