Кавазашвили рассказал, как Цорн отказал ему в выдаче бесплатного абонемента на матчи «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

Напомним, ранее Цорн занимал должность исполнительного директора «Спартаке». По словам Кавазашвили, функционер отказал ему в выдаче бесплатного абонемента на домашние матчи «красно-белых».

«Я тогда был очень удивлён и сказал: «Томас, я впервые вижу такого человека, который не может ценить великих ветеранов команды и СССР». Когда через пару месяцев после этого его убрали, я так и подумал, что он не понял, куда пришёл работать и с кем имеет дело. Цорн — простой агент без профессии, который занимался продажей игроков», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Отметим, что вместе с Цорном клуб покинул и главный тренер «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр.