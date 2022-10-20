Талалаев: «Локомотив»? Это все досужие истории, выгодные кому-то»

Новый наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев опроверг слухи о том, что специалист мог возглавить «Локомотив».

«Никаких контактов ни с кем из представителей «Локомотива» не было. Это все досужие истории, выгодные кому-то, кто внес мою фамилию в шорт-лист кандидатов. Я догадываюсь, кто это был», – заявил главный тренер «автозаводцев» в интервью Sport24. Тем не менее специалист отказался раскрывать личности инициаторов подобного решения.

Напомним, что Талалаев возглавил «Торпедо» на прошлой неделе. По иронии судьбы в первом же поединке для нового тренера «автозаводцы» уступили именно «Локомотиву» с минимальным счётом и остались на последней строчке в таблице Российской премьер-лиги.

