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Талалаев: «Локомотив»? Это все досужие истории, выгодные кому-то»

20 Октября 2022 • 23:33 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Новый наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев опроверг слухи о том, что специалист мог возглавить «Локомотив».

«Никаких контактов ни с кем из представителей «Локомотива» не было. Это все досужие истории, выгодные кому-то, кто внес мою фамилию в шорт-лист кандидатов. Я догадываюсь, кто это был», – заявил главный тренер «автозаводцев» в интервью Sport24. Тем не менее специалист отказался раскрывать личности инициаторов подобного решения.

Напомним, что Талалаев возглавил «Торпедо» на прошлой неделе. По иронии судьбы в первом же поединке для нового тренера «автозаводцы» уступили именно «Локомотиву» с минимальным счётом и остались на последней строчке в таблице Российской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Андрей Талалаев
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