Мещеряков отреагировал на увольнение Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»

Экс-председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об увольнении Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из московского клуба.

«Насколько сложно будет исправить то, что сделали в немцы? Стараться придется упорно, в первую очередь, речь про психологическое состояние команды и выстраивание игры», - приводит слова Мещерякова издание «РБ Спорт».

«Железнодорожники» провально выступают в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После 12 туров столичный коллектив набрал девять баллов и занимает лишь 14-е место в турнирной таблице. В следующем поединке «Локомотив» встретится с «Торпедо».