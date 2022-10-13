Тарханов уверен, что Галактионов способен спасти сезон для «Локомотива»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на должность наставника «Локомотива».

«Галактионов точно не допустит вылета «Локомотива» из РПЛ. Он способен спасти сезон для клуба и по его итогам занять место в топ-8», — заявил Тарханов Sport 24.

Эксперт считает, что Галактионов заслужил работу в топ-клубе, потому что везде хорошо проявлял себя, он имеет большой опыт, несмотря на свой возраст.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Пари НН» и молодежной сборной России Михаил Галактионов близок к назначению в «Локомотив».