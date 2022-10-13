Тарханов уверен, что Галактионов способен спасти сезон для «Локомотива»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на должность наставника «Локомотива».
«Галактионов точно не допустит вылета «Локомотива» из РПЛ. Он способен спасти сезон для клуба и по его итогам занять место в топ-8», — заявил Тарханов Sport 24.
Эксперт считает, что Галактионов заслужил работу в топ-клубе, потому что везде хорошо проявлял себя, он имеет большой опыт, несмотря на свой возраст.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Пари НН» и молодежной сборной России Михаил Галактионов близок к назначению в «Локомотив».
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