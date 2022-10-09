Белоус рассказал, при каких обстоятельствах у Сёмина может получиться в «Локомотиве»

Бывший руководитель «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера «железнодорожников».

«Если ему предложат, он не откажется. Но ему нужно собрать вокруг себя эффективных помощников, серьезный штаб. Сам он уже не сможет работать 24 часа в сутки всю неделю», — приводит слова Белоуса «Спорт-Экспресс».

Функционер считает, что у Сёмина может получиться в «Локомотиве», если подберет нужных людей, но многое будет зависеть от нового спортивного директора команды.

По сведениям источника, Сёмин является одним из основных кандидатов на пост наставника «железнодорожников». Напомним, ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что в круг кандидатов также входит Игорь Черевченко.