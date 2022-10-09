Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус рассказал, при каких обстоятельствах у Сёмина может получиться в «Локомотиве»

09 Октября 2022 • 18:38 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Бывший руководитель «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера «железнодорожников».

«Если ему предложат, он не откажется. Но ему нужно собрать вокруг себя эффективных помощников, серьезный штаб. Сам он уже не сможет работать 24 часа в сутки всю неделю», — приводит слова Белоуса «Спорт-Экспресс».

Функционер считает, что у Сёмина может получиться в «Локомотиве», если подберет нужных людей, но многое будет зависеть от нового спортивного директора команды.

По сведениям источника, Сёмин является одним из основных кандидатов на пост наставника «железнодорожников». Напомним, ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что в круг кандидатов также входит Игорь Черевченко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Юрий Белоус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
09 Октября 2022 в 18:47
ай мине учера 74 стукнула.. с утра сажусь на гаршок.. и забываю то ля задницу сперва помыц толи руки.. А-ха-ха-ха!!! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
5
2
1.63 4.40 5.50
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2
1
2.65 3.60 2.65
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Пари НН Пари НН
0
0
2.75 3.35 2.65
Видео
45 мин
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
0
2
2.22 3.85 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
19:40 · Россия. Премьер-лига
Бабурин — о матче с «Пари НН»: «Мне кажется, интересная игра»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Видео исторического гола Олусегуна видео
19:22 · Россия. Премьер-лига
Измайлов — о матче с «Торпедо»: «Считаю, что упустили два очка»,
19:22 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Федун ушёл, и я ушёл»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» выиграл четвёртый матч подряд - видео
19:15 · Россия. Премьер-лига
Кутепов высказался по поводу своей травмы
19:13 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский заявил, что «Крылья Советов» не будут вести борьбу за выживание
18:59 · Россия. Премьер-лига
Артём Ребров: «Потасовка? Да это просто футбол»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Зотов — о моменте с Джикией: Если бы не офсайд, то получил бы красную
18:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Так навскидку и не вспомню, кто брал очки в Санкт-Петербург»
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци верит в чемпионство «Спартака»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин не вернётся в «Локомотив»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Зотов: «Спартак» реализовал все моменты
18:49 · Россия. Премьер-лига
Сторожук - о возвращении Кордобы: «Для нас любой игрок основного состава незаменимый»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Сычевой: «Перестроились на четыре защитника, дало плоды, забили два гола, выиграли»
Все новости
Рекомендуем