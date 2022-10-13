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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов выступил за назначение Семина в «Локомотив»

13 Октября 2022 • 21:51 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Экс-тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что руководству «железнодорожников» нужно вернуть на пост наставника Юрия Сёмина.

«Для меня естественнее бы был Юрий Павлович Семин — он человек с той аурой, когда даже в паспорт заглядывать не надо. Он расположит к себе сразу же и авторитетом, и многими другими вещами», – приводит слова бывшего наставника казанского «Рубина» издание «РИА Новости». По его мнению, в московский клуб также должны вернуться и бывшие футболисты «Локомотива» в качестве помощников Сёмина, что будет означать возвращение к традициям команды.

Напомним, что Сёмин покинул тренерский пост «железнодорожников» в мае 2020 года. На данный момент столичный коллектив находится на 14-й строчке в таблице РПЛ.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Ринат Билялетдинов
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