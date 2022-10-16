Черевченко - о работе Цорна в «Локомотиве»: «Таблица всё показывает»

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о работе Томаса Цорна на посту спортивного директора московского коллектива. Функционер был уволен после разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в поединке 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Как оценю итоги работы Цорна и компании? А вы на турнирную таблицу посмотрите. Тут не о чем рассуждать. Таблица все показывает», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В рамках 13-го тура чемпионата России «железнодорожники» на выезде встречались с «Торпедо» и отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Благодаря этому успеху «Локомотив» прервал неудачную серию и поднялся на 12-е место в турнирной таблице.