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Черевченко - о работе Цорна в «Локомотиве»: «Таблица всё показывает»

16 Октября 2022 • 07:44 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о работе Томаса Цорна на посту спортивного директора московского коллектива. Функционер был уволен после разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в поединке 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Как оценю итоги работы Цорна и компании? А вы на турнирную таблицу посмотрите. Тут не о чем рассуждать. Таблица все показывает», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В рамках 13-го тура чемпионата России «железнодорожники» на выезде встречались с «Торпедо» и отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Благодаря этому успеху «Локомотив» прервал неудачную серию и поднялся на 12-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Черевченко Томас Цорн
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