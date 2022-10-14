Григорян: «Торпедо» ждут хорошие времена с приходом Талалаева»

Известный российский специалист Александр Григорян, ныне работающий в женском футболе, поделился мнением о назначении Андрея Талалаева на пост наставника столичного «Торпедо».

«Считаю Талалаева одним из сильнейших тренеров в России. Ему делает честь, что он принял такой вызов. Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена», - передает слова тренера сайт телеканала «Матч ТВ».

По итогам 12 туров чемпионата России «автозаводцы» набрали всего шесть баллов и занимают последнее место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Торпедо» встретится со столичным «Локомотивом». Матч состоится в субботу, 15 октября.