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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян: «Торпедо» ждут хорошие времена с приходом Талалаева»

14 Октября 2022 • 07:31 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Известный российский специалист Александр Григорян, ныне работающий в женском футболе, поделился мнением о назначении Андрея Талалаева на пост наставника столичного «Торпедо».

«Считаю Талалаева одним из сильнейших тренеров в России. Ему делает честь, что он принял такой вызов. Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена», - передает слова тренера сайт телеканала «Матч ТВ».

По итогам 12 туров чемпионата России «автозаводцы» набрали всего шесть баллов и занимают последнее место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Торпедо» встретится со столичным «Локомотивом». Матч состоится в субботу, 15 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Александр Григорян
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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