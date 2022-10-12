Гаджиев — о «Локомотиве»: «Я за российского тренера»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером «Локомотива».

«Я в первую очередь за российского тренера, чтобы в большинстве клубов работали наши специалисты», — заявил Гаджиев «Матч ТВ».

Эксперт объяснил, что он ничего не имеет против хороших зарубежных тренеров, но за последние 20 лет лишь 5-10% иностранных специалистов что-то дали российскому футболу.

Напомним, 8 октября «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера, а Томаса Цорна с должности спортивного директора клуба.

По информации СМИ, в ближайшее время «Локомотив» может возглавить нынешний наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.