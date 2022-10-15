Несколько дней назад «Торпедо» анонсировало субботнее дерби против «Локомотива» шуткой про пятое колесо. Отпраздновав минимальную победу со счётом 1:0, «железнодорожники» ответили. Они использовали ту же картинку, на которой механик чинит машину, символизирующую «Торпедо». В какой-то момент автомобиль просто падает на механика.

«Всё как по маслу. Побеждаем в принципиальном дерби! Крепче за баранку держитесь, «автозаводцы», - говорится в сообщении «Локомотива».

Обыграв «Торпедо», «Локомотив» прервал серию поражений в чемпионате России, которая насчитывала пять матчей.