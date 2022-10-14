Геркус: «Назначение Талалаева — решение под мою ответственность»

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус высказался о назначении Андрея Талалаева на пост наставника московской команды.

«Конечно, я использовал в переговорах этот важный фактор — любовь болельщиков. Но это решение руководства клуба, под мою ответственность», — рассказал руководитель «автозаводцев» в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Геркуса, важным критерием стала придача дополнительного преимущества перед принципиальным поединком против «Локомотива». Напомним, что Талалаев дебютирует на посту тренера «Торпедо» уже завтра в игре с «железнодорожниками».

В таблице Российской премьер-лиги «автозаводцы» находятся на последней строчке лишь с одной победой после 12 туров.

