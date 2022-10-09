Чернышов: «Сёмин ассоциируется у меня с Фергюсоном»

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост наставника «Локомотива».

«Когда еще объявили, что Сёмин уходит из «Локомотива», то я тогда говорил, что это не совсем правильно. Юрий Павлович ассоциируется у меня с Алексом Фергюсоном в «МЮ», — заявил Чернышов «РБ Спорту».

Специалист считает, что Сёмин должен был сам решать, когда уйти из клуба, это было бы правильно, потому что при нем «Локомотив» регулярно выигрывал трофеи.

Ранее стало известно, что Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку с поста главного тренера «железнодорожников».