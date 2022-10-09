Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Сёмин ассоциируется у меня с Фергюсоном»

09 Октября 2022 • 15:59 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост наставника «Локомотива».

«Когда еще объявили, что Сёмин уходит из «Локомотива», то я тогда говорил, что это не совсем правильно. Юрий Павлович ассоциируется у меня с Алексом Фергюсоном в «МЮ», — заявил Чернышов «РБ Спорту».

Специалист считает, что Сёмин должен был сам решать, когда уйти из клуба, это было бы правильно, потому что при нем «Локомотив» регулярно выигрывал трофеи.

Ранее стало известно, что Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку с поста главного тренера «железнодорожников».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Юрий Сёмин Андрей Чернышов Мохаммедан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
5
2
1.63 4.40 5.50
Видео
09.10.22 в 16:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
09.10.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Пари НН Пари НН
2.75 3.35 2.65
Видео
09.10.22 в 19:00
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
2.22 3.85 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
16:28 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Очень хорошо знаю Личку по Беларуси»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал прессинг сильной стороной «Ахмата»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Соболев объяснил оригинальное празднование гола
16:10 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» сократил отставание от «Зенита»
16:02 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» и «Волга» не смогли прервать безвыигрышные серии
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:59 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Сёмин ассоциируется у меня с Фергюсоном»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Терюшков больше не входит в наблюдательный совет «Химок»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Ахмата» Уциев пропустит несколько недель
15:46 · Россия. Премьер-лига
Литвинов стал автором четвёртого гола «Спартака» в ворота «Крыльев Советов» видео
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Капитан «Крыльев Советов» на матче со «Спартаком» поддержал приговорённого Ларина
15:36 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Цорну правильнее было бы уйти самому»
15:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил второй гол от «Крыльев Советов», но тут же вышел вперёд
15:25 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» такого не было с 1999 года: Соболев забил в 6 матчах кряду
Все новости
Рекомендуем