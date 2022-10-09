Лебеденко: Гвоздь уже где-то вбит, осталось повесить на него бутсы

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопрос о своём будущем.

«Хотел бы я доиграть до того периода, когда у «Торпедо» будет новый стадион? А когда его построят? Через пять лет? Пять лет… Да куда…», — передает слова Лебеденко Sport24.

Футболист рассказал, что у него есть силы играть, но если желания его и клуба не совпадут, то придется завершить карьеру.

В нынешнем сезоне 39-летний нападающий принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение Лебеденко с «Торпедо» истекает в конце июня 2023 года.

«Автозаводцы» занимают последнее (16) место в РПЛ, набрав 6 очков за 12 игр.