Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива». Об этом информирует пресс-служба московского клуба. Лоськов и Пашинин стали ассистентами Андрея Фёдорова. На днях последний стал исполняющим обязанности рулевого «железнодорожников».

Под руководством Андрея Фёдорова «Локомотив» успел провести один матч. В субботу команда обыграла «Торпедо» в московском дерби со счётом 1:0 благодаря голу Артёма Карпукаса. Набор трёх очков позволил «железнодорожникам» подняться с 14-го места в турнирной таблице Премьер-лиги на 12-е.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 18 октября – против «Химок».