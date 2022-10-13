Мостовой считает, что Талалаеву будет трудно сохранить «Торпедо» в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Талалаеву будет трудно оставить «Торпедо» в РПЛ. Не вижу смысла в этой перестановке», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что не понимает момент, когда тренера увольняют, а потом сразу назначают в другой клуб, получается круговорот друзей в нашем футболе.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 6 очков за 12 матчей. В игре 13-го тура «автозаводцы» примут «Локомотив», встреча пройдет 15 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по мск.