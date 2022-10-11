​Осинькин прокомментировал слухи, связывающие его с «Локомотивом»

Игоря Осинькина называют одним из претендентов на должность главного тренера «Локомотива», которую на днях освободил Йозеф Циннбауэр. Рулевой «Крыльев Советов» дал комментарий по поводу слухов.

«Со мной никто не связывался и не разговаривал. Я тренер «Крыльев Советов». Ни с одним клубом я не контактировал, в том числе с «Локомотивом», - высказался Осинькин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 15 октября – против «Торпедо». На текущий момент «железнодорожники» располагаются лишь на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.