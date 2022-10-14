​Кутепов в 2022 году больше не сыграет

Кирилл Иванов, врач «Торпедо», рассказал о состоянии защитника команды Ильи Кутепова. Футболист, напомним, травмировался в начале последнего матча команды против «Пари НН».

«Мы провели МРТ-диагностику. Кутепов получил травму приводящей мышцы правого бедра. На лечение нам понадобится от шести до восьми недель», - сказал Иванов. Видео со словами врача было опубликовано в телеграм-канале «Торпедо».

Учитывая озвученные врачом сроки, Илья Кутепов больше не сыграет за «Торпедо» в 2022 календарном году.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 15 октября – против «Локомотива».