Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кутепов в 2022 году больше не сыграет

14 Октября 2022 • 15:53 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 20 ч. 37 мин.

Кирилл Иванов, врач «Торпедо», рассказал о состоянии защитника команды Ильи Кутепова. Футболист, напомним, травмировался в начале последнего матча команды против «Пари НН».

«Мы провели МРТ-диагностику. Кутепов получил травму приводящей мышцы правого бедра. На лечение нам понадобится от шести до восьми недель», - сказал Иванов. Видео со словами врача было опубликовано в телеграм-канале «Торпедо».

Учитывая озвученные врачом сроки, Илья Кутепов больше не сыграет за «Торпедо» в 2022 календарном году.  

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 15 октября – против «Локомотива».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 19:30
Ростов Ростов
Урал Урал
1.59 4.10 5.80
Видео
15.10.22 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.45 3.55 2.14
Видео
15.10.22 в 14:00
Химки Химки
Факел Факел
2.25 3.75 3.05
Видео
15.10.22 в 16:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
2.22 3.85 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
17:10 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: Хочу забивать в каждом матче
16:58 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, какие позиции должен усилить «Спартак»
16:39 · Россия. Премьер-лига
​Радимов назвал ЦСКА фаворитом в дерби со «Спартаком»
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Боярский: «Спартаку» бессмысленно рваться до успехов «Зенита»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Роша: «Акинфеев — восхитительный вратарь и легенда ЦСКА»
16:21 · Россия. Первая лига
​Экс-игрок «Динамо» Рыков обратился в полицию из-за оторванного автомобильного зеркала
16:14 · Россия. Премьер-лига
Сарвели рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Крыльев Советов»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Федотов прокомментировал конфликт с Карраскалем
15:57 · Россия. Премьер-лига
«Орещук»: «Я категорически против увольнения Йокановича сейчас»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Кутепов в 2022 году больше не сыграет
15:41 · Россия. Премьер-лига
Литвинов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА
15:30 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Захарян сбавил требования к себе»
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Защитник ЦСКА вспомнил о слухах, связывавших его с «Зенитом»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Сёмин не видит фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» наказали за неподобающее поведение команды
Все новости
Рекомендуем