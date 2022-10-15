Куликов: «Мы выиграли, это самое главное»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз.

Игру прокомментировал полузащитник железнодорожников Даниил Куликов, который надеется, что полоса неудач осталась позади.

- Есть ощущение, что сбросили груз неудач. Отлично, что победили. «Торпедо» - принципиальный для на соперник, - заявил Куликов, слова которого цитирует новостное агентство РИА Новости.

В следующем туре «Локомотив» примет дома московское «Динамо».