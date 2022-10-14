Чугайнов прокомментировал отставку Плутника

Московский «Локомотив» проходит через череду преобразований, вызванных неудачным стартом сезона и отставками в руководстве клуба. Последней новостью стал уход Александра Плутника - бывшего председателя совета директоров «Локомотива». Своим мнением о происходящем поделился экс-защитник клуба Игорь Чугайнов, который считает произошедшее оправданным.

- Видимо, неудовлетворительные результаты и привели к рокировке, в том числе на посту председателя совета директоров. И учитывая положение дел, другого выхода не было. К тому же теперь вектор развития клуба наверняка изменится, - цитирует Чугайнова RT.