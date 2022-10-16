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«Разговоры, никакой конкретики» - Черевченко прокомментировал слухи о «Локомотиве»

16 Октября 2022 • 18:17 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист и даже тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал слухи о том, что он снова мог бы встать у руля клуба. Должность наставника осиротела после увольнения немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра, с которым расстались после четырех безответных голов от «Сочи» в двенадцатом туре.

На нее, помимо Черевченко, прочат также Михаила Галактионова, который, в отличие от Черевченко, работает в настоящий момент с другим клубом - нижегородским «Пари НН».

- На уровне общения были разговоры, без конкретики, - заявил Черевченко в эфире телеканала «Матч ТВ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Черевченко
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