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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин – в тройке кандидатов: «Локомотив» может назначить тренера во вторник

10 Октября 2022 • 12:49 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

После отставки Йозефа Циннбауэра «Локомотив» работает над назначением нового главного тренера. Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», московский клуб рассматривает троих кандидатов. В шорт-листе находятся Андрей Талалаев, Сергей Юран и Юрий Сёмин. Отмечается, что наиболее вероятным является назначение Талалаева, который недавно стал безработным после отставки из «Химок».

По данным источника, «Локомотив» может объявить имя нового главного тренера уже во вторник, 11 октября.

На текущий момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице. Ближайшим соперником «железнодорожников» в Премьер-лиге будет «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Сергей Юран Андрей Талалаев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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